Salgado Filho fecha primeiro mês da retomada com redução de 30% no número de passageiros em relação a um ano atrás

Após passar mais de cinco meses fechado em razão da inundação pela qual passou em maio, o Aeroporto Internacional Salgado Filho, o maior do Estado, voltou a receber voos comerciais em 21 de outubro. A partir da reabertura, 469 mil passageiros devem passar pelo terminal nos primeiros 30 dias de retomada da operação, com média diária de 15,6 mil pessoas. Em comparação com período similar no último ano, o número representa queda de cerca de 30% do movimento registrado.