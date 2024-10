Receita de olho

MEI com dívidas pode ser excluído do Simples Nacional em 2025; entenda

Se não acertarem as contas com o Fisco até 31 de dezembro, serão automaticamente desenquadrados do Simei a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem

20/10/2024 - 08h19min Atualizada em 20/10/2024 - 08h22min