Cristiano Zanin pede vista e julgamento sobre contrato de trabalho intermitente é suspenso no STF

Até o momento, o placar está em 5 a 2 para manter esse tipo de relação. Modalidade, instituída com a reforma trabalhista em 2017, atende a demandas sazonais. Segundo as entidades sindicais que ajuizaram as ações, modelo viola a dignidade humana e causa a precarização da relação de emprego

12/09/2024 - 12h40min