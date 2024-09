No episódio do Conversas Cruzadas desta sexta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o advogado, professor da UFRGS e pós-doutor em Direito pela Universidade de Illinois, Rafael Dresch, e o advogado, professor, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e ex-procurador-geral do Estado, ⁠Paulo Torelly, para debater se pedido de impeachment de Alexandre de Moraes tem base legal.