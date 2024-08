Política monetária

Nome para presidência do Banco Central será anunciado nas próximas semanas, diz Haddad

Indicado do governo para substituir Roberto Campos Neto terá de passar por sabatina no Senado. Segundo ministro da Fazenda, Lula deve discutir com presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, data para este procedimento, o que deve definir "timing" da indicação

13/08/2024 - 23h16min