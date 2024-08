No encerramento de mais uma temporada de balanços, as 16 maiores companhias do Rio Grande do Sul na bolsa de valores lucraram R$ 2,17 bilhões, entre abril e junho. A cifra é 39,8% inferior aos R$ 3,61 bilhões contabilizados em igual período do ano passado. Das gaúchas listadas na B3, sete tiveram melhoria no lucro líquido, na comparação entre o segundo trimestre de 2023 e 2024.