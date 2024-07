Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, na manhã desta terça-feira (23), a secretária da Fazenda do Rio Grande do Sul, Pricilla Santana, informou que o governo estadual iniciará na próxima semana a devolução de parte ou da totalidade do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago na compra de eletrodomésticos da chamada linha branca, que inclui geladeira, fogão e máquina de lavar e secar.