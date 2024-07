Com expectativa sobre reunião entre Lula e Haddad, dólar abre o dia cotado a R$ 5,64

Nesta quarta-feira (3), o dólar abriu em R$ 5,64, após fechar a terça-feira em R$5,66. Por volta das 9h30min, a moeda norte-americana apresentava leve oscilação para baixo na comparação com o dia anterior. O mercado financeiro vive a expectativa sobre o resultado da reunião entre o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De acordo com o g1, Haddad chegou ao Palácio da Alvorada nesta manhã para uma conversa com Lula. Ambos devem discutir saídas para o momento atual da economia, marcado por fortes tensões entre governo e mercado financeiro.