Com alta de cerca de 17% neste ano, o dólar apresentou uma guinada nos últimos meses. Adiamento do corte de juro nos Estados Unidos, desconfiança sobre o cumprimento da meta fiscal no Brasil e acirramento entre Lula e o Banco Central estão entre os principais fatores que explicam a valorização da moeda americana. Nesta terça-feira (2), o dólar se aproximou dos R$ 5,70, e fechou o dia cotado em R$ 5,66.