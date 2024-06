Motoristas que parcelaram o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e não estavam conseguindo fazer o pagamento pois o sistema da Procergs estava fora do ar, já podem quitar os débitos desde esta segunda-feira (27), quando a situação foi parcialmente normalizada. Com a inundação de sua sede, no centro da Capital, a Procergs desligou alguns equipamentos, para evitar danos e a perda de informações. O que tem chamado a atenção é que as parcelas em aberto terão que ser pagas em cota única, mas com vencimento no final do mês de junho, dia 28.