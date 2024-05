A decisão de manter os decretos que retiram incentivos fiscais de uma série de produtos, anunciada oficialmente pelo governo gaúcho na segunda-feira (30), pode elevar o preço pago pelo pão francês, tradicional item de consumo diário na cesta básica gaúcha, entre R$ 2,25 e R$ 3, a partir desta quinta-feira (2). É o que aponta o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação do RS (Sindipan), Arildo Bennech Oliveira, ao afirmar que o aumento no produto repassado ao consumidor final será de 15% a 20%.