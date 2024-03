O preço de uma série de alimentos vai aumentar, em média, 3,5% no Rio Grande do Sul a partir do próximo dia 1º, quando entram em vigor os cortes de benefícios fiscais definidos pelo governo de Eduardo Leite. A projeção do aumento de imposto para 12 itens populares da mesa dos gaúchos foi calculada pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), a pedido de GZH.