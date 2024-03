O governo do Rio Grande do Sul anunciou, nesta quarta-feira (13), a ampliação do Devolve ICMS, que promove a devolução de imposto para pessoas de baixa renda. A ação é conhecida como uma espécie de cashback para esse público. Uma das principais mudanças no novo modelo é o aumento no valor da parcela fixa do benefício, que passa de R$ 100 para R$ 150. A extensão do programa para famílias fora do Bolsa Família também é outra alteração no projeto.