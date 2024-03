Seguindo o cenário do país, a inflação acelerou na região metropolitana de Porto Alegre em fevereiro. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou o segundo mês do ano com alta de 0,52%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados na manhã desta terça-feira (12). A variação ocorre em patamar acima do observado em janeiro (0,13%). Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,29% na Região Metropolitana.