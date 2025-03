Agência de Caxias do Sul incorpora empresa de Flores da Cunha e espera crescer 50% neste ano

Os sócios da Ellite Digital Elói Dal Bello (C) e Andreo Simonetto (E) com o gestor comercial Lucas Bragagnolo (D).

A agência Ellite Digital, com sede em Caxias do Sul, segue em ritmo de expansão. Após ingressar na MA Holding Group , a empresa anuncia a incorporação da agência de marketing Orin, de Flores da Cunha, com quem já mantinha trocas comerciais desde 2008.

Com a chegada da Orin e seus 150 clientes, a projeção é de pelo menos 50% de aumento no faturamento anual da Ellite. No ano passado, a empresa cresceu 20%, com uma carteira de 320 clientes ativos e centenas de projetos entregues.