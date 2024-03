A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), voltou a acelerar. O índice anotou alta de 0,83% em fevereiro. O avanço é superior ao observado em janeiro, quando o indicador fechou o mês em 0,42%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça-feira (12). Na comparação com fevereiro do ano passado (0,84%), o índice mostra certa estabilidade.