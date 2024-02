O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, registrou alta de 0,42% em janeiro. O resultado vem abaixo do observado em dezembro, quando o indicador ficou em 0,56%. A alta no primeiro mês de 2024 foi influenciada, principalmente, pelo aumento de 1,38% do grupo alimentação e bebidas, que tem o maior peso no indicador, segundo dados divulgados, nesta quinta-feira (8), pelo IBGE.