O salário mínimo deveria ter sido de R$ 6.439,62 para os gaúchos em dezembro de 2023, afirma o Dieese. Todos os meses, a instituição informa esta projeção junto da divulgação do preço da cesta básica das cidades onde pesquisa, incluindo Porto Alegre. O valor é 4,9 vezes o piso nacional de R$ 1.320 pago naquele mês, antes do reajuste de 6,97% aplicado agora em janeiro, que o elevou para R$ 1.412. O Rio Grande do Sul tem salário mínimo regional, que fica entre R$ 1.573,89 e R$ 1.994,56.