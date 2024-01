Saiu o índice que reajusta as aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com valores superiores ao do salário mínimo. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) fechou 2023 em 3,71%, segundo o IBGE. Ele será aplicado já nos valores de janeiro, que começam a ser pagos pela Previdência Social no dia 25. Já o piso do INSS foi reajustado em 6,97%. Já o teto sobe para R$ 7.786. Confira mais detalhes acima no comentário da coluna no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.