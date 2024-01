Nada afeta mais o mercado imobiliário do que o juro alto. A casa própria é um dos maiores sonhos do brasileiros, que, na sua maioria, compram imóvel com financiamento. A redução da taxa Selic pelo Banco Central é a grande aposta para a retomada das vendas e dos projetos novos em 2024, disse o vice-presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Eduardo Aroeira, ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.