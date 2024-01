Se a poupança é a queridinha do brasileiro para guardar dinheiro, por que, pelo terceiro ano consecutivo, os saques superaram os depósitos? Isso não ocorria há mais de 20 anos. Só em 2023, a saída de recursos atingiu R$ 87,8 bilhões. É menor do que em 2022, mas bem maior do que em 2021. O estoque de dinheiro mantido ficou em R$ 983 bilhões.