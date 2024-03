Os recentes anúncios de investimentos das principais montadoras de veículos do país animam as indústrias ligadas ao setor no Rio Grande do Sul, que aguardam avanço na produção e nos negócios. Integrantes do ramo metalmecânico projetam impacto em segmentos como os de autopeças e de ferramentaria, dois fornecedores de itens essenciais na construção de veículos. Diante desse cenário, projetam início dos efeitos entre esse ano e 2025. Estimativa de aquecimento na produção pode repercutir na formação e na contratação de profissionais no Estado, segundo especialistas. Eles reforçam que é necessário maior detalhamento dos planos para ter clareza sobre repercussão.