Na esteira de dois anúncios feitos nesta semana – na quarta-feira (6) pela Stellantis e na terça (5) pela Toyota –, a Anfavea, entidade que representa as montadoras instaladas no Brasil, revisou o cálculo dos aportes previstos no setor. Agora, a associação calcula em R$ 117 bilhões os investimentos ativos, considerando os ciclos iniciados em 2021.