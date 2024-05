Do presunto ao salame, a falta de embutidos nos últimos dias tem chamado a atenção nas prateleiras de supermercados no Estado. O principal gargalo apontado por varejistas e pelo setor produtor de carne suína é logístico: as enchentes deixaram rodovias alagadas, pontes caídas e estradas destruídas ou danificadas, e isso dificulta tanto o abastecimento do varejo com produto final, quanto o abastecimento das indústrias com matéria-prima.