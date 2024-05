O agravamento da situação das enchentes em diversos municípios do Rio Grande do Sul provoca uma corrida dos gaúchos aos supermercados. Em muitos estabelecimentos, houve dificuldades para encontrar estacionamento, faltavam carrinhos e havia a necessidade de reposição de itens de tempos em tempos, com esperas para o pagamento nos caixas superior a 30 minutos. A situação, conforme o relato de algumas pessoas, é mais complicada do que a verificada durante a greve dos caminhoneiros, em 2018, e a do início da pandemia, em 2020.