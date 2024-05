A encosta com risco de queda no km 158 da RS-453 (Rota do Sol), no distrito de Vila Seca, em Caxias, não apresentou movimentação nas últimas 24 horas. A constatação é da equipe de consultoria geotécnica contratada pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) para auxiliar no encaminhamento da situação. Os especialistas, contudo, seguem monitorando o terreno, especialmente na parte superior, onde os sinais de ruptura são mais visíveis.