Apesar do tempo fechado com alguns momentos de chuva, a água voltou a retroceder no bairro Sarandi, em Porto Alegre, nesta quinta-feira (16). Na Avenida Assis Brasil, é possível observar que a lâmina de água recuou cerca de 30 metros. Já o nível, nas áreas mais alagadas, diminuiu em cerca de 50 centímetros.