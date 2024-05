Das 19 casas de bombas que precisaram ser desligadas em Porto Alegre, cinco voltaram a operar. A mais recente a ser religada foi a de número 5, que protege o Parque Humaitá e a Vila Farrapos, na Zona Norte. A preocupação com essa região da cidade, entretanto, permanece. No Sarandi, bairro com o maior número de moradores afetados pela enchente, a água segue subindo.