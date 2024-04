O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (8) que o Poder Executivo enviará ao Congresso, na próxima semana, os projetos de lei complementares que regulamentam a reforma tributária sobre o consumo aprovada no ano passado. Haddad reiterou que serão dois projetos para tratar do tema. De acordo com ele, as propostas já foram concluídas pela equipe econômica, mas precisam ainda passar pelo crivo da Casa Civil e do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.