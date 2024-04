A tensão em torno da permanência de Jean Paul Prates como presidente da Petrobras pode ter um desfecho nesta segunda-feira (8). Na agenda de Lula, está marcado um encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no final desta tarde, levantando especulações sobre possíveis discussões relacionadas ao futuro da estatal. As informações são do jornal O Globo.