Os pequenos negócios avançaram dentro da geração de emprego formal no Rio Grande do Sul. Micro e pequenas empresas (MPEs) abriram 50,9 mil vagas com carteira assinada no Estado em 2023. O montante é maior do que a média total de postos criados levando em conta todos os portes de negócios em solo gaúcho no ano passado. Os dados fazem parte de levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Capacidade de resposta mais rápida a melhorias econômicas explicam esse movimento, segundo especialistas.