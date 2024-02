Em cenário marcado por inflação perdendo ritmo e ambiente econômico estável, a recomposição salarial fechou o ano passado com resultado positivo no Rio Grande do Sul. Em 2023, 75% das categorias registraram negociação com reajuste acima da inflação no Estado. O dado faz parte do boletim Salariômetro, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O levantamento usa informações extraídas da página Mediador, do governo federal.