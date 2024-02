Após uma semana intensa de debates entre os membros dos 183 países signatários da Conferência das Partes (COP) do tabaco, as delegações votarão neste sábado (10) as principais deliberações do evento. Ganhou força a discussão em torno dos impactos ambientais do tabagismo. A partir de uma proposta do Brasil, grupos de diversos países passaram a discutir medidas para mitigar o impacto do descarte dos filtros de cigarro, também conhecidos como bitucas. Também foram destaque nesta 10ª edição do evento as experiências internacionais para dificultar o acesso de adolescentes e jovens aos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes.