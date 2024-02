A comitiva do Brasil na COP (Conferência das Partes) do tabaco propôs a inclusão de um novo tema na discussão global sobre o futuro do setor e agora as delegações de 183 países vão intensificar a análise do impacto ambiental do tabagismo, além de futuras medidas para mitigação de danos. Um dos principais objetivos é discutir os efeitos do descarte dos filtros de cigarro, conhecidos depois de usados como bitucas.