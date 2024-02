A 10ª edição da Conferências das Partes (COP) do tabaco teve início nesta segunda-feira (5), no Panamá, em uma cerimônia restrita a convidados. Os debates sobre o futuro do setor, que ocorrem até sábado, também têm acesso limitado. Em missão oficial ao país, um representante do governo gaúcho, deputados e integrantes da cadeia produtiva foram impedidos de participar do evento promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) junto a membros de 183 países.