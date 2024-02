Após a inclusão de sete trechos de rodovias gaúchas no Programa Nacional de Desestatização (PND), o governo Lula se apressou em esclarecer que isso não significa que haja uma decisão política sobre levar adiante novas concessões à iniciativa privada. O tema, inclusive, não deve avançar a ponto de um edital de licitação ser lançado no atual mandato do presidente Lula.