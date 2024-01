A inclusão nesta quarta-feira (31) de sete trechos de rodovias no Rio Grande do Sul no Programa Nacional de Desestatização (PND) é o primeiro passo para a concessão à iniciativa privada. No Ministério dos Transportes, o objetivo é acelerar a elaboração de projetos para definir a modelagem para cada estrada e lançar os editais no ano que vem. O pacote foi bem recebido pelo Piratini. Em reunião com o secretário-executivo dos Transportes, George Santoro, o vice-governador, Gabriel Souza, também sugeriu a inclusão de mais uma rodovia, a BR-285, entre São Borja e Passo Fundo.