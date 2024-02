A COP (Conferências das Partes) do Panamá terminou sem acordo sobre um dos principais temas do evento: o crescimento no consumo mundial dos Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs), conhecidos como cigarros eletrônicos ou vapes . Após seis dias de discussões, o principal avanço na 10ª edição da COP, na avaliação dos organizadores, envolve o impacto de consumo no meio ambiente, como o descarte de filtros de cigarro.