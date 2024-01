Moradores que buscaram imóvel para locação em Porto Alegre no ano passado depararam com preços mais elevados. O valor médio do aluguel residencial subiu 11,72% em 2023 na Capital. Essa é a maior alta nos últimos 10 anos. O dado é do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis (Secovi-RS).