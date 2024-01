A boa notícia é que, após quatro meses em queda, o endividamento entre moradores de Porto Alegre fechou 2023 em 88,7%, o menor patamar em dois anos. Com isso, o indicador da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS) voltou ao nível de dezembro de 2021.