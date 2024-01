Não há garantias, mas há medidas que poderão aliviar para alguns consumidores ao menos a disparada no preço das passagens aéreas. No primeiro ano de recuperação dos viajantes após o baque da pandemia no setor, as companhias retomam suas margens de lucro. No Rio Grande do Sul, a demanda por voos cresceu 17%, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), enquanto a oferta de assentos aumentou 16%