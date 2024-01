A Caixa Econômica Federal começa os pagamentos do Bolsa Família 2024 a partir desta quinta-feira (18). Os primeiros a receber serão os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminando em 1, conforme o calendário completo disponível abaixo. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os pagamentos ocorrerão nos últimos 10 dias úteis de cada mês, de forma escalonada, exceto em dezembro, quando o calendário é antecipado.