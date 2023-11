A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) divulgou nesta terça-feira (21) o resultado do troféu Carrinho Agas 2023. Neste ano, a entidade vai destacar 37 empresas e personalidades (veja a lista com os nomes abaixo). Os homenageados serão agraciados em cerimônia marcada para o dia 27 de novembro, às 19h, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre.