O objetivo é iniciar no segundo semestre de 2024 a ampliação do Shopping Pelotas, no sul do Estado. A obra será rápida, com duração prevista de 10 meses. A construção ocorrerá em duas etapas, que, quando finalizadas, farão o empreendimento dobrar de tamanho (imagens do projeto acima e uma foto atual ao lado). O empreendimento está completando 10 anos.