Nada é mais importante para micro e pequenos empresários hoje no país do que a atualização dos limites de faturamento para ser microempreendedor individual (MEI), que é de R$ 81 mil por ano, e para as faixas de empresas do Simples Nacional, que tem teto de R$ 4,8 milhões. Ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, detalhou a proposta para fazê-lo. Confira trechos da entrevista abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.