Passivo bilionário Dívida do governo do RS em precatórios atinge R$ 16,7 bi e confirma tendência de queda, mas quitação ainda é desafio Descontada a inflação, passivo caiu 4% em relação a 2020; também há pendências nas esferas Federal e do Trabalho no valor de R$ 1,3 bilhão à espera de pagamento