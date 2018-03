Reportagem especial Robôs e algoritmos: como a inteligência artificial está mudando o mercado de trabalho Até o final do ano, os veículos do Grupo RBS vai propor conversas sobre temas da vida humana impactados por mudanças radicais; na primeira matéria da série Ideias para o futuro, uma revolução que já provoca impacto sobre todos nós: as transformações no mundo do trabalho