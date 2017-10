A última atualização da lista de empresas autuadas por trabalho escravo no país, produzida pelo Ministério do Trabalho, traz cinco nomes de empregadores que operam no Rio Grande do Sul. As propriedades denunciadas são de Lajeado, São Francisco de Paula, Rio Pardo, Caxias do Sul e Doutor Ricardo. Os nomes foram obtidos pelo programa Fantástico, da Rede Globo, e divulgados no domingo (22).