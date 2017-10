Com a portaria do trabalho escravo, o governo Temer repete o mesmo erro do decreto que extinguia área de reserva na Amazônia. Se tiver juízo, vai voltar atrás mais uma vez, atendendo a uma recomendação do Ministério Público. O mico está com o ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho), que já se reuniu por duas vezes com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. Ele afirmou à procuradora que deverá rever pontos da portaria. Qualquer mudança, no entanto, só vai ocorrer depois da votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Afinal, o Planalto topou esse retrocesso na legislação para fazer um agrado à poderosa bancada ruralista, que trocou o presentão por votos. Deputados donos de propriedades rurais têm interesse direto na mudança da legislação. A reação, no entanto, é grande. O deputado Pepe Vargas (PT-RS) protocolou decreto legislativo para sustar a medida. Além disso, as bancadas do PT na Câmara e no Senado assinaram representação no MP do Trabalho e ingressaram com ação no STF. O mercado externo ameaça o Brasil com barreiras não-tarifárias. Enfim, uma lambança. Isso é só uma amostra de quanto custa o enterro da segunda denúncia contra Temer.