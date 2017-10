- Nas pesquisas que temos realizado, todas as segundas e sextas-feiras, divulgando nas redes sociais e na página do Procon, percebemos que houve diminuição no valor do combustível. Então, realmente acreditamos que esse estímulo à concorrência, através da publicação da lista com os postos mais baratos e mais caros, facilita ao consumidor a buscar pelo valor que mais lhe satisfaça - avalia a Diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Sophia Vial.